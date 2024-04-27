У Лівані ліквідовано терористів, що запускали ракети по Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними ізраїльських військових, їхня авіація завдала удару та ліквідувала Мосаба Халафа у районі Мейдуна в Лівані. Він був членом угруповання "Джамаа Ісламія" та організовував атаки проти Ізраїлю.
Терористичне угруповання у своїй заяві повідомило, що внаслідок удару загинули двоє її польових командирів - Халаф і його родич.
Джерело в органах безпеки Лівану підтвердило, що Халаф був місцевим чиновником у збройному крилі угруповання "Фаджр", яке і раніше обстрілювало Ізраїль ракетами.
Це був перший випадок, коли Тель-Авів підтвердив обстріл члена "Джамаа Ісламія" у Лівані. Хоча раніше внаслідок ударів було вбито понад десяток членів угруповання.
Одночасно бойовики угруповання "Хезболла" та Ізраїль обмінюються вогнем через південний кордон Лівану. Внаслідок ізраїльського удару в п'ятницю було вбито двох бойовиків "Хезболли".
В ніч на середу, 24 квітня, бойовики угруповання "Хезболла" обстріляли ізраїльські військові бази на північ від міста Акко в громаді Маргаліот. Це стало найглибшим ударом по ізраїльській території з часу початку війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року.
А 18 квітня ізраїльська авіація атакувала інфраструктуру "Хезболли" на сході Лівану.
Загалом, понад 250 членів "Хезболли" і понад 70 цивільних осіб загинули внаслідок ізраїльських ударів по Лівану з початку війни у Секторі Газа у жовтні 2023 року.
В Ізраїлі внаслідок ракетних обстрілів з території Лівану загинули близько десятка військових та вдвічі менше цивільних.
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