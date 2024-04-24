"Хезболла" обстріляла ракетами північ Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Бойовики угруповання заявили у вівторок, що завдали удару з безпілотника по ізраїльських військових базах на північ від міста Акко, що стало найглибшим ударом по ізраїльській території з часу початку війни у Секторі Газа.

"Хезболла" заявила, що діяла у відповідь на попередню ізраїльську атаку, внаслідок якої загинув один із її бойовиків. Угруповання опублікувало, як видається, супутникове фото, на якому місце удару символізував спалах з червоним колом навколо нього, розташоване на півдорозі між Акко і Нахарією на півночі.

פגיעה ישירה בלול ריק במרגליות, חיזבאללה טוען: "ירינו עשרות קטיושות - בתגובה לתקיפות בדרום לבנון" תיעוד חריג: האורות במרגליות כבים בבת אחתhttps://t.co/QZG2R6x5JL pic.twitter.com/benpVaTkUE — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 23, 2024

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), при перетині кордону виявлено щонайменше 10 ракет.

Сирени повітряної тривоги під час атаки не вмикалися.

נזק נגרם ללול במרגליות לאחר שיגור מלבנון, לא נשמעה אזעקה. אין נפגעים בגוף

(צילום: יוני יעקבי)@rubih67 pic.twitter.com/VlL1MwfSmL — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2024

Раніше у вівторок військові заявили, що ізраїльські авіаудари вбили двох бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Пізніше угруповання підтвердило загибель одного зі своїх бойовиків, Хусейна Азкула, але не надала жодних подробиць.