"Хезболла" обстріляла ракетами північ Ізраїлю
Терористи угруповання "Хезболла" обстріляли ракетами з території Лівану північну громаду Ізраїлю Маргаліот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Бойовики угруповання заявили у вівторок, що завдали удару з безпілотника по ізраїльських військових базах на північ від міста Акко, що стало найглибшим ударом по ізраїльській території з часу початку війни у Секторі Газа.
"Хезболла" заявила, що діяла у відповідь на попередню ізраїльську атаку, внаслідок якої загинув один із її бойовиків. Угруповання опублікувало, як видається, супутникове фото, на якому місце удару символізував спалах з червоним колом навколо нього, розташоване на півдорозі між Акко і Нахарією на півночі.
פגיעה ישירה בלול ריק במרגליות, חיזבאללה טוען: "ירינו עשרות קטיושות - בתגובה לתקיפות בדרום לבנון" תיעוד חריג: האורות במרגליות כבים בבת אחתhttps://t.co/QZG2R6x5JL pic.twitter.com/benpVaTkUE— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 23, 2024
За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), при перетині кордону виявлено щонайменше 10 ракет.
Сирени повітряної тривоги під час атаки не вмикалися.
נזק נגרם ללול במרגליות לאחר שיגור מלבנון, לא נשמעה אזעקה. אין נפגעים בגוף— כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2024
(צילום: יוני יעקבי)@rubih67 pic.twitter.com/VlL1MwfSmL
Раніше у вівторок військові заявили, що ізраїльські авіаудари вбили двох бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Пізніше угруповання підтвердило загибель одного зі своїх бойовиків, Хусейна Азкула, але не надала жодних подробиць.
Удари Ізраїлю по терористам "Хезболла"
"Хезболла" (в перекладі з арабського "Партія Аллаха", цитата з Корану), є ліванською шиїтською організацією, що поєднує в собі функції воєнізованого формування та політичної партії.
Метою організації, заснованої в 1982 році під час ліванської громадянської війни групою радикально налаштованих священнослужителів шиїтів за фінансової підтримки Ірану, стало протистояння ізраїльської окупації частини території Лівану шляхом збройних методів.
18 квітня ВПС Ізраїлю вдарили по інфраструктурі "Хезболли" на сході Лівану.
Минулого тижня ЦАХАЛ за допомогою військової авіації завдала удару по двох базах терористів "Хезболла" у Лівані.
Також Ізраїль вдарив по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.
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