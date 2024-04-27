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В Ливане ликвидированы террористы, которые руководили обстрелами Израиля

Фото: авиация Израиля ударила по боевикам в Ливане (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ливанскому региону Бекаа. В результате атаки были убиты два члена ливанской боевой группировки, которая обстреливала ракетами Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным израильских военных, их авиация нанесла удар и ликвидировала Мосаба Халафа в районе Мейдуна в Ливане. Он был членом группировки "Джамаа Исламия" и организовывал атаки против Израиля.

Террористическая группировка в своем заявлении сообщила, что в результате удара погибли двое ее полевых командиров - Халаф и его родственник.

Источник в органах безопасности Ливана подтвердил, что Халаф был местным чиновником в вооруженном крыле группировки "Фаджр", которая и раньше обстреливала Израиль ракетами.

Это был первый случай, когда Тель-Авив подтвердил обстрел члена "Джамаа Исламия" в Ливане. Хотя ранее в результате ударов было убито более десятка членов группировки.

Одновременно боевики группировки "Хезболла" и Израиль обмениваются огнем через южную границу Ливана. В результате израильского удара в пятницу были убиты двое боевиков "Хезболлы".

Обстрелы между Израилем и Ливаном

В ночь на среду, 24 апреля, боевики группировки "Хезболла" обстреляли израильские военные базы к северу от города Акко в общине Маргалиот. Это стало самым глубоким ударом по израильской территории со времени начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года.

А 18 апреля израильская авиация атаковала инфраструктуру "Хезболлы" на востоке Ливана.

В целом, более 250 членов "Хезболлы" и более 70 гражданских лиц погибли в результате израильских ударов по Ливану с начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года.

В Израиле в результате ракетных обстрелов с территории Ливана погибли около десятка военных и вдвое меньше гражданских.

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Ливан