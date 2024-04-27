В Ливане ликвидированы террористы, которые руководили обстрелами Израиля

По данным израильских военных, их авиация нанесла удар и ликвидировала Мосаба Халафа в районе Мейдуна в Ливане. Он был членом группировки "Джамаа Исламия" и организовывал атаки против Израиля.

Террористическая группировка в своем заявлении сообщила, что в результате удара погибли двое ее полевых командиров - Халаф и его родственник.

Источник в органах безопасности Ливана подтвердил, что Халаф был местным чиновником в вооруженном крыле группировки "Фаджр", которая и раньше обстреливала Израиль ракетами.

Это был первый случай, когда Тель-Авив подтвердил обстрел члена "Джамаа Исламия" в Ливане. Хотя ранее в результате ударов было убито более десятка членов группировки.

Одновременно боевики группировки "Хезболла" и Израиль обмениваются огнем через южную границу Ливана. В результате израильского удара в пятницу были убиты двое боевиков "Хезболлы".