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У Лівані фінські миротворці потрапили під обстріл, - ЗМІ

Фото: миротворці ООН (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вдень, 16 листопада, на півдні Лівану було обстріляно фінських миротворців. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна повідомляло на Yle.

Видання пише, що фінські миротворці операції тимчасових сил ООН у Лівані (ТСООНЛ) виконували планову місію з патрулювання у Мараці, використовуючи п'ять бронемашин. Однак цього дня по автомобілях було зроблено кілька пострілів із пістолетів. Внаслідок обстрілу у однієї з патрульних машин було розбите заднє скло.

У момент інциденту миротворці були у бронетехніці в захисних засобах. Як повідомляється, вони одразу ж поїхали на свою базу.

За даними шведської армії, причина події поки що невідома.

Нагадаємо, під кінець жовтня 2024 року стало відомо, що армія Ізраїлю пошкодила базу миротворців ООН у Лівані. Зокрема, бульдозер ізраїльських військ зруйнував спостережну вежу по периметру локації Миротворчих сил ООН у Лівані в селищі Марвахін на півдні країни.

Крім того, 29 жовтня з'явилася інформація, що бойовики "Хезболли", ймовірно, вдарили по штаб-квартирі миротворчих сил ООН у Лівані. Тоді внаслідок атаки були постраждалі.

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