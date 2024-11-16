В Ливане финские миротворцы попали под обстрел, - СМИ

В субботу днем, 16 ноября, на юге Ливана были обстреляны финские миротворцы. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина сообщало на Yle.
Издание пишет, что финские миротворцы операции временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) выполняли плановую миссию по патрулированию в Мараке, используя пять бронемашин. Однако в этот день по автомобилям было произведено несколько выстрелов из пистолетов. В результате обстрела у одной из патрульных машин было разбито заднее стекло.
В момент инцидента миротворцы были в бронетехнике в защитных средствах. Как сообщается, они сразу же уехали на свою базу.
По данным шведкой армии, причина происшествия пока неизвестна.
Напомним, под конец октября 2024 года стало известно, что армия Израиля повредила базу миротворцев ООН в Ливане. В частности, бульдозер израильских войск разрушил наблюдательную башню по периметру локации Миротворческих сил ООН в Ливане в поселке Марвахин на юге страны.
Кроме того, 29 октября появилась информация, что боевики "Хезболлы", вероятно, ударили по штаб-квартире миротворческих сил ООН в Ливане. Тогда в результате атаки были пострадавшие.
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