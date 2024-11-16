В Ливане финские миротворцы попали под обстрел, - СМИ

Издание пишет, что финские миротворцы операции временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) выполняли плановую миссию по патрулированию в Мараке, используя пять бронемашин. Однако в этот день по автомобилям было произведено несколько выстрелов из пистолетов. В результате обстрела у одной из патрульных машин было разбито заднее стекло.

В момент инцидента миротворцы были в бронетехнике в защитных средствах. Как сообщается, они сразу же уехали на свою базу.

По данным шведкой армии, причина происшествия пока неизвестна.