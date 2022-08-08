В Ливане отказались принимать первое судно с украинским зерном: что дальше

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Ливане .

При этом в ведомстве отметили, что грузоотправитель сейчас уже начал поиск нового покупателя зерна, но не только в Ливане, а и в других странах.

"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту судна Razoni, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков поставки (более 5 месяцев)", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что первое судно с украинским зерном прибудет в ливанский порт Триполи позже, чем ожидалось из-за переговоров в бизнес-плоскости.

Также мы писали, что сегодня, 8 августа, Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов двух судов с продовольствием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.