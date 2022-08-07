ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прибытие первого судна с украинским зерном в порт Ливана откладывается: причина

Новина українською →
Воскресенье 07 августа 2022 16:13
Прибытие первого судна с украинским зерном в порт Ливана откладывается: причина Фото: прибытие первого судна с украинским зерном в ливанский порт откладывается (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Первое судно с украинским зерном прибудет в ливанский порт Триполи позже, чем ожидалось. Сейчас продолжаются переговоры в бизнес-плоскости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Ливане Игоря Осташа.

"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", - написал он.

Осташ также отметил, что за этим судном из Одессы готовы выйти еще 20 других.

Кроме этого, он добавил, что суда с некраденым украинским зерном еженедельно направляются из Рени и Измаила в Ливан.

Напомним, первый корабль с украинским зерном вышел в Черное море 1 августа. А 6 августа в украинский порт впервые после начала полномасштабной войны с РФ зашло судно для загрузки.

Кроме этого, в конце июля Ливан арестовал судно "Лаодикея" с украденным украинским зерном. Судно было загружено в Феодосии, а груз был украден оккупантами в Запорожской и Херсонской областях.

Украина предложила Ливану купить украденные Россией зерно и муку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ливия продовольственный кризис
NEWS
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз