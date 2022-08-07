Прибытие первого судна с украинским зерном в порт Ливана откладывается: причина

Первое судно с украинским зерном прибудет в ливанский порт Триполи позже, чем ожидалось. Сейчас продолжаются переговоры в бизнес-плоскости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Ливане Игоря Осташа .

"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", - написал он.

Осташ также отметил, что за этим судном из Одессы готовы выйти еще 20 других.

Кроме этого, он добавил, что суда с некраденым украинским зерном еженедельно направляются из Рени и Измаила в Ливан.