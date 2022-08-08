У Лівані відмовилися приймати перше судно з українським зерном: що далі

Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати агропродукцію через затримку термінів поставки. Вантажовідправник шукає нового одержувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Лівані.
"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту судна Razoni, покупець в Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів поставки (більше 5 місяців)", - заявили в посольстві.
При цьому у відомстві зазначили, що вантажовідправник зараз вже почав пошук нового покупця зерна, але не тільки в Лівані, а й в інших країнах.
Нагадаємо, раніше посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що перше судно з українським зерном прибуде в Ліванський порт Тріполі пізніше, ніж очікувалося через переговори в бізнес-площині.
Також ми писали, що сьогодні, 8 серпня, Спільний координаційний центр видав дозвіл на вихід з українських портів двох суден з продовольством.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.