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Разрешение на выход из портов Украины получили еще два судна

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Понедельник 08 августа 2022 00:40
Разрешение на выход из портов Украины получили еще два судна Фото: разрешение на выход из портов Украины получили еще два судна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 8 августа двух судов с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Согласно данным ООН, из порта Южный выйдет судно MV Sacura, которое доставит 11 тысяч тонн сои в Италию, а судно MV Arizona направится из Черноморска в Турцию с 48 459 тоннами кукурузы.

"Совместный координационный центр разрешил сегодня выход по морскому гуманитарному коридору двух судов, которые перевезут 59 469 тонн продовольствия", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу стало известно, что три сухогруза с украинским зерном утром отправились из портов Одессы. Это первый такой караван в рамках зерновой сделки. Конечное назначение каждого судна отдельное - это Турция, Великобритания и Ирландия.

Позже стало известно о выход четырех зерновозов ожидается в воскресенье, 7 августа, из трех портов Украины.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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