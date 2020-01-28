В Ливане обвинили США в попытке лишить палестинцев "исторической родины"

Ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболлах" назвала "сделкой позора" план урегулирования между Палестиной и Израилем, который выдвинул во вторник президент США Дональд Трамп. Об этом передает телестанция Al Manar.

По мнению лидеров организации, которую Израиль признал террористической, Соединенные Штаты пытаются "уничтожить исторические права палестинского народа".

"Этот опасный шаг американской администрации будет иметь самые пагубные последствия для арабских народов... То, что произошло во вторник в Вашингтоне, стало результатом предательства ряда арабских режимов, которые выступили соучастниками закулисного сговора", - подчеркивается в заявлении шиитской партии.

"Хезболла" предупреждает, что проектом Трампа предусматривается расселение палестинских беженцев, что может "лишить их законного права на возвращение к родным очагам".

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп презентовал "сделку века" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сделке, президент США предлагает признать Палестину и Израиль двумя отдельными государствами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США "сделки века". По его словам, мирный план Трампа предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.