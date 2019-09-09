В Ливане "Хезболла" сбила беспилотник Израиля

Иллюстративное фото (mod.gov.ir)

Инцидент произошел вблизи границы с Израилем

На юге Ливана отряды шиитской группировки "Хезболла" сбили беспилотник Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Manar.

Как сообщается, инцидент произошел в районе ливанского поселения Рамие, что вблизи границы с Израилем. Представители "Хезболла" заявляют, что израильский беспилотник сейчас находится в руках членов группировки.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Израиля начала наносить удары по южным территориям Ливана. Причиной начала обстрелов стали несколько противотанковых ракет, которые были выпущены с пограничной базы и военной техники.

Тогда же в Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ливанская шиитская организация "Хезболла".

РБК-Украина писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках и заявил, что Израиль будет защищаться всеми необходимыми средствами. Он сделал такое заявление после сообщений о бомбардировке целей поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии, Ираке и Ливане.