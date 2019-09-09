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В Ливане "Хезболла" сбила беспилотник Израиля

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 08:36
В Ливане "Хезболла" сбила беспилотник Израиля
Иллюстративное фото (mod.gov.ir)

Инцидент произошел вблизи границы с Израилем

На юге Ливана отряды шиитской группировки "Хезболла" сбили беспилотник Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Manar.

Как сообщается, инцидент произошел в районе ливанского поселения Рамие, что вблизи границы с Израилем. Представители "Хезболла" заявляют, что израильский беспилотник сейчас находится в руках членов группировки.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Израиля начала наносить удары по южным территориям Ливана. Причиной начала обстрелов стали несколько противотанковых ракет, которые были выпущены с пограничной базы и военной техники.

Тогда же в Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ливанская шиитская организация "Хезболла".

РБК-Украина писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках и заявил, что Израиль будет защищаться всеми необходимыми средствами. Он сделал такое заявление после сообщений о бомбардировке целей поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии, Ираке и Ливане.

Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на всю Иудею и Самарию "Хезболла" обвинила Израиль в атаке дронов на Бейрут и пригрозила ответом
Новости Украины ИзраильЛиванХезболла
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