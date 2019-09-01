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Израильские военные начали наносить удары по Ливану после обстрелов

Новости » Политика    01.09.2019 - 19:49
Израильские военные начали наносить удары по Ливану после обстрелов
Фото (twitter.com/idfonline)

Ранее Ливан выпустил несколько ракет по приграничной базе и военной технике Израиля

Израильская армия начала наносить ответные удары по югу Ливана из-за нескольких противотанковых ракет, которые были выпущены по приграничной базе и военной технике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля отвечает ударами по источникам огня и другим целям на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Отметим, что после обстрела со стороны Ливана израильская армия призвала людей, проживающих в радиусе 4 км от ливанской границы, не покидать свои дома.

МИД Израиля сообщил, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя шиитская ливанская организация "Хезболла".

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках и заявил, что Израиль будет защищаться всеми необходимыми средствами. Он сделал такое заявление после сообщений о бомбардировке иранских целей поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии, Ираке и Ливане.

"Иран работает по нескольким направлениям для смертельных нападений на государство Израиль. Израиль и впредь будет защищать свою безопасность всеми необходимыми средствами", - заявил премьер.

Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на всю Иудею и Самарию Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках
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