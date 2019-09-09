У Лівані "Хезболла" збила безпілотник Ізраїлю

Ілюстративне фото (mod.gov.ir)

Інцидент стався поблизу кордону з Ізраїлем

На півдні Лівану загони шиїтського угрупування "Хезболла" збили безпілотник Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Manar.

Як повідомляється, інцидент стався в районі ліванського поселення Раміє, що поблизу кордону з Ізраїлем. Представники "Хезболла" заявляють, що ізраїльський безпілотник зараз знаходиться в руках членів угрупування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю почала наносити удари по південним територіям Лівану. Причиною початку обстрілів стали декілька протитанкових ракет, які були випущені з прикордонної бази та військової техніки.

Тоді ж в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю повідомили, що відповідальність за ракетний обстріл взяло на себе ліванська шиїтська організація "Хезболла".

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив Іран в терористичних атаках і заявив, що Ізраїль буде захищатися всіма необхідними засобами. Він зробив таку заяву після повідомлень про бомбардування цілей підтримуваними Іраном ополченцями в Сирії, Іраку та Лівані.