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Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках

Новости » Политика    27.08.2019 - 10:06
Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках
Фото: Биньямин Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Он сделал такое заявление после сообщений о бомбардировке иранских целей поддерживаемыми Ираном ополченцами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках и заявил, что Израиль будет защищаться всеми необходимыми средствами. Об этом сообщает BBC.

Он сделал такое заявление после сообщений о бомбардировке иранских целей поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии, Ираке и Ливане.

"Иран работает по нескольким направлениям для смертельных нападений на государство Израиль. Израиль и впредь будет защищать свою безопасность всеми необходимыми средствами", - заявил премьер.

Напомним, председатель комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннур ранее заявлял, что Израиль исчезнет в течение получаса, если США решат ударить по Ирану.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектах Ирана из-за атаки на американский беспилотник. Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп сначала принял, а потом отменил военные удары по нескольким целям в Иране за уничтожение американского беспилотника.

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