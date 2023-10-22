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Ліван постраждає, якщо його втягнуть у ізраїльсько-палестинський конфлікт, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ліван постраждає, якщо країну втягнуть у війну Ізраїлю та ХАМАСу і висловив зростаючу стурбованість через напруженість вздовж південного кордону Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Очільник Держдепу під час телефоної розмови сказав прем'єр-міністру Лівану Наджибу Мікаті, що важливо поважати інтереси свого народу, який постраждає, якщо країна буде втягнута в ізраїльсько-палестинський конфлікт, спровокований терористичним нападом бойовиків ХАМАС.

Блінкен підтвердив підтримку США ліванського народу та відзначив зростаючу стурбованість через напруженість вздовж південного кордону Лівану.

Напад ХАМАСу на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики за останні дні кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

19 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

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