Ливан пострадает, если его вовлекут в израильско-палестинский конфликт, - Блинкен

Глава Госдепа во время телефонного разговора сказал премьер-министру Ливану Наджибу Микати, что важно уважать интересы своего пострадавшего народа, если страна будет вовлечена в израильско-палестинский конфликт, спровоцированный террористическим нападением боевиков ХАМАС.

Блинкен подтвердил поддержку США ливанского народа и отметил растущую обеспокоенность из-за напряженности вдоль южной границы Ливана.

Нападение ХАМАСа на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики в последние дни несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

19 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.