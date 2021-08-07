Ливач уступила в "бронзовом" финале Олимпиады в борьбе

Украинка Оксана Ливач уступила в "бронзовом" финале Олимпиады-2020 в Токио. В схватке за медаль она проиграла американке Саре Хильдебрандт.

Ливач первой в схватке взяла балл, но на последних секундах первого периода пропустила атаку американки на 2 балла. Во втором периоде украинка пыталась идти вперед, но пропустила несколько атак, уступив с общим счетом 1:12.

Напомним, вчера Ливач уступила в четвертьфинале китаянке Янань Сунь, которая в итоге вышла в финал. Это дало право украинке сразиться за "бронзу" в утешительном турнире.

Сегодня в первой схватке Ливач одолела кубинку Лопес Гузман и пробилась в "бронзовый" финал. Ее соперница Хильдебрандт право бороться за "бронзу" получила проиграв вчера в полуфинале - сегодня для нее это первая схватка.