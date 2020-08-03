В Литву для участия в учениях прибыли девять боевых вертолетов ВВС США

Фото: американские вертолеты (lrt.lt)

На полигон в Пабраде прибыли семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk

В Литву прибыли девять боевых вертолетов Военно-воздушных сил США. Они примут участие в военных учениях.

Об этом сообщает радио LRT со ссылкой на источник в литовской армии.

Пролет вертолетов над Вильнюсом зафиксировали пользователи интернет-страницы вещателя.

Представители литовской армии пояснили, что на полигон в Пабраде для участия в учениях проследовали семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk.

Откуда в Литву прибыла эта техника, не уточнялось.

Отметим, что в районе города Пабраде, неподалеку от восточной границы Литвы с Беларусью, находится центральный полигон литовской армии.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели в Черном море совместные учения Военно-морских и Воздушных сил.

Также сообщалось, что 6 июля Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и оборудования к ним.