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В Литву для участия в учениях прибыли девять боевых вертолетов ВВС США

Литва, Понедельник 03 августа 2020 00:43
В Литву для участия в учениях прибыли девять боевых вертолетов ВВС США
Фото: американские вертолеты (lrt.lt)
Автор: РБК-Украина

На полигон в Пабраде прибыли семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk

В Литву прибыли девять боевых вертолетов Военно-воздушных сил США. Они примут участие в военных учениях.

Об этом сообщает радио LRT со ссылкой на источник в литовской армии.

Пролет вертолетов над Вильнюсом зафиксировали пользователи интернет-страницы вещателя.

Представители литовской армии пояснили, что на полигон в Пабраде для участия в учениях проследовали семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk.

Откуда в Литву прибыла эта техника, не уточнялось.

Отметим, что в районе города Пабраде, неподалеку от восточной границы Литвы с Беларусью, находится центральный полигон литовской армии.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели в Черном море совместные учения Военно-морских и Воздушных сил.

Также сообщалось, что 6 июля Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и оборудования к ним.

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