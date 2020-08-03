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В Литву для участі в навчаннях прибули дев'ять бойових вертольотів ВПС США

Литва, Понеділок 03 серпня 2020 00:43
В Литву для участі в навчаннях прибули дев'ять бойових вертольотів ВПС США
Фото: американські вертольоти (lrt.lt)
Автор: РБК-Україна

На полігон в Пабраде прибули сім американських вертольотів Apache і два вертольоти Black Hawk

В Литву прибули дев'ять бойових вертольотів Військово-повітряних сил США. Вони візьмуть участь у військових навчаннях.

Про це повідомляє радіо LRT з посиланням на джерело в литовській армії.

Проліт вертольотів над Вільнюсом зафіксували користувачі інтернет-сторінки мовника.

Представники литовської армії пояснили, що на полігон в Пабраде для участі в навчаннях прилетіли сім американських вертольотів Apache і два вертольоти Black Hawk.

Звідки в Литву прибула ця техніка, не уточнювалося.

Зазначимо, що в районі міста Пабраде, неподалік від східного кордону Литви з Білоруссю, розташований центральний полігон литовської армії.

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