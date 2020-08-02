ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США провели военные учения в Черном море

Черное море, Воскресенье 02 августа 2020 17:10
США провели военные учения в Черном море
Фото: USS Porter в Черном море (flickr.com/usnavy)
Автор: Дмитрий Левицкий

В учениях принял участие ракетный эсминец USS Porter

Соединенные Штаты Америки провели военные учения в Черном море. Это были совместные учения Военно-морских и Воздушных сил США.

Об этом сообщает командование 6-го флота ВМС США.

Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.

Участие в военных учениях принимали ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году наносил удары по территории Сирии, а также самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

В командовании объяснили, что отработка совместных действий американских сил в Европе позволит усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе.

Напомним, в конце июля в Украине прошли международные военные учения Sea Breeze-2020; в учениях принимали участие военные, корабли и самолеты из восьми стран.

Кроме того, военные учения в Черном море провела Российская Федерация; к маневрам кораблей привлекали самолеты и вертолеты морской авиации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Черное моревоенные ученияСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь