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У Литві змінили умови надання тимчасового захисту для українських чоловіків

16:00 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: у Литві змінили умови надання тимчасового захисту для українських чоловіків (Getty Images)

У Литві змінюють умови отримання тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців. Відтепер для оформлення або продовження документа потрібно надати підтвердження проходження військової служби в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Згідно з ухваленою постановою уряду Литви, особи, які підлягають військовій службі в Україні та звертаються за тимчасовим захистом у Литві, мають надати відповідний документ.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, підтвердженням може слугувати легальний перетин кордону України під час виїзду, виїзний штамп у паспорті та офіційний документ про звільнення від військової служби або її проходження.

Уряд також визначив винятки із цього правила.

"Ця вимога не застосовуватиметься до осіб, яким було надано тимчасовий захист у будь-якій державі-члені Європейського Союзу до 4 серпня цього року та які постійно зберігають цей статус", - зазначили в Кабміні Литви.

Крім того, виняток передбачено для тих, хто подав заяву на тимчасовий захист у Литві до 4 серпня, але рішення щодо їхньої справи ще не було прийнято.

Кабінет Міністрів Литви також схвалив пропозицію МВС продовжити тимчасовий захист для біженців з України ще на один рік - до 4 березня 2028 року.

Відповідно, нові посвідки на тимчасове проживання будуть видаватися або продовжуватися на цей період.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що довший термін дії документів дозволить зменшити адміністративне навантаження на Департамент міграції та самих іноземців. Зараз Департамент міграції щодня реєструє по 30-40 нових заяв.

Нагадаємо, що на тлі продовження тимчасового захисту в ЄС окремі країни адаптують національні програми підтримки українців.

Зокрема, у Польщі готують оновлений законопроєкт щодо біженців.

Зміни в польській політиці відбулися після рішень президента Кароля Навроцького, однак новий документ покликаний врегулювати ситуацію та повернути частину пільг для українців.

Водночас у Фінляндії скорочують мережу прийому шукачів притулку.

Міграційне відомство країни повідомило, що до кінця лютого закриє ще вісім центрів прийому біженців, стільки ж установ вже припинили свою роботу протягом року.

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