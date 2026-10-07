В Литве изменили условия предоставления временной защиты для украинских мужчин

Согласно принятому постановлению правительства Литвы, лица, подлежащие военной службе в Украине и обращающиеся за временной защитой в Литве, должны предоставить соответствующий документ.

По данным Министерства внутренних дел страны, подтверждением может служить легальное пересечение границы Украины во время выезда, выездной штамп в паспорте и официальный документ об освобождении от военной службы или ее прохождении.

Правительство также определило исключения из этого правила.

"Это требование не будет применяться к лицам, которым была предоставлена временная защита в любом государстве-члене Европейского Союза до 4 августа этого года и постоянно сохраняющих этот статус", - отметили в Кабмине Литвы.

Кроме того, исключение предусмотрено для тех, кто подал заявление на временную защиту в Литве до 4 августа, но решение по их делу еще не было принято.

Кабинет Министров Литвы также одобрил предложение МВД продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года.

Соответственно новые виды на временное проживание будут выдаваться или продлеваться на этот период.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что более длительный срок действия документов позволит снизить административную нагрузку на Департамент миграции и самих иностранцев. В настоящее время Департамент миграции ежедневно регистрирует по 30-40 новых заявлений.