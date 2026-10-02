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Одна з країн ЄС закриває центри для біженців: що зміниться для українців

07:49 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Одна з країн ЄС закриває центри для біженців: що зміниться для українців Фото: у Фінляндії закривають центри прийому біженців (колаж РБК-Україна)
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Міграційне відомство Фінляндії до кінця лютого закриє ще вісім центрів прийому шукачів притулку. Стільки ж установ припинили роботу протягом 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінського мовника Yle.

На початку червня у Фінляндії діяли 30 центрів для дорослих, 13 установ для неповнолітніх та два підрозділи для утримання під вартою. Тепер мережу суттєво скоротять.

Причину пояснила керівниця відділу послуг із прийому біженців Еліна Нурмі. За її словами, системою користується дедалі менше людей: потік українців, які тікають від війни, не зростає, а заявників на притулок з інших країн поменшало. Крім того, частина колишніх мешканців центрів переїхала в орендоване житло.

На ситуацію вплинули й зміни, які діють з вересня. Шукач притулку втрачає послуги центру через три місяці після отримання дозволу на проживання, якщо має право переїхати в орендоване житло.

Таке саме правило поширюється на людей із тимчасовим захистом, зокрема на українців.

Тих, хто не переїде у власне житло, переселять до інших установ, де є вільні місця. За словами Нурмі, під час переселення враховують побажання людей і їхні зв'язки з конкретним містом, наприклад роботу чи навчання. Утім, виконати всі побажання вдається не завжди.

Умови для українських біженців посилюють і в інших країнах ЄС. Зокрема, в Польщі змінили правила виплат "800+" і "300+": відтоді обов'язковою умовою для отримання допомоги стала участь дитини в польській системі освіти.

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