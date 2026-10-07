У Польщі готують зміни у підтримці українських біженців, частину пільг повернуть

Зміни у політиці Польщі щодо підтримки українських біженців відбулися саме через рішення президента Кароля Навроцького. Однак новий проєкт закону, який допоможе покращити ситуацію, уже готують.

Про це заявила віцеспікерка польського Сенату Маґдалена Беят, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна .

Беят нагадала, що саме президент Польщі наклав вето на закон, який регулював питання підтримки України. Однак на той момент Сенату забракло часу, щоб підготувати ґрунтовний альтернативний закон. Ба більше, існував ризик, що українці потраплять у так зване "нелегальне поле".

"Тому нам довелося йти на поступки, і, скажімо так, деякі з них були дуже проблемними й залишаються такими, тому що забрали допомогу в тих, хто найбільш незахищений", - пояснила віцеспікерка польського Сенату.

За її словами, "Лівиця" зараз готує проєкт закону, який має повернути деякі з цих пільг.

"Я як людина з комітету, який займається неурядовими організаціями в Польщі, провела розмови з багатьма, тому ми займаємося цією темою", - наголосила Беят.

Вона також пообіцяла зробити все можливе, щоб підтримка українців не зменшувалася.

На цьому тлі Беят нагадала, що українські мігранти дійсно суттєво підтримують польську економіку.

"Податки, які вони (українці - ред.) платять, - це великі суми, і навіть можна сказати, що вони підтримують польських пенсіонерів, тому що з їхніх податків також виплачуються пенсії літнім людям", - зазначила віцеспікерка польського Сенату.

Беят додала, що поляки не повинні забувати про це, тому зобов'язані допомагати тим, хто не може працювати, щоб вони почувалися в безпеці, а також отримували медичне обслуговування.