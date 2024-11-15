В Литві заявили, що співпраця з Україною зростатиме

Під час засідання в четвер увечері Скверняліс повідомив членам Сейму про подальше беззастережну підтримку України.

"Наша співпраця (з Україною, - ред.) буде тільки зростати. А Литва як була, є, так і залишатиметься беззастережним прихильником України", - повідомив Скверняліс

Він наголосив, що зробив це з честю. Новообраний спікер також зауважив, що передав Україні найкращі побажання від новообраного Сейму.



