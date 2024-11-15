В Литве заявили, что сотрудничество с Украиной будет расти

Во время заседания в четверг вечером Сквернялис сообщил членам Сейма о дальнейшей безоговорочной поддержке Украины.

"Наше сотрудничество (с Украиной, - ред.) будет только расти. А Литва как была, есть, так и будет оставаться безоговорочным сторонником Украины", - сообщил Сквернялис.

Он подчеркнул, что сделал это с честью. Новоизбранный спикер также отметил, что передал Украине лучшие пожелания новоизбранного Сейма.