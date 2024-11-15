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В Литві заявили, що співпраця з Україною зростатиме

Литва, П'ятниця 15 листопада 2024 18:23
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В Литві заявили, що співпраця з Україною зростатиме Фото: новообраний спікер Сейму Саулюс Скверняліс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новообраний спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс провів телефонну розмову зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Під час розмови спікер наголосив, що співпраця між країнами зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Під час засідання в четвер увечері Скверняліс повідомив членам Сейму про подальше беззастережну підтримку України.

"Наша співпраця (з Україною, - ред.) буде тільки зростати. А Литва як була, є, так і залишатиметься беззастережним прихильником України", - повідомив Скверняліс

Він наголосив, що зробив це з честю. Новообраний спікер також зауважив, що передав Україні найкращі побажання від новообраного Сейму.


Допомога Україні від литви

Зауважимо, що на початку місяця глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас анонсував подальшу військову допомогу Україні.

Він зауважив, що Литва надішле українським Збройним силам нову парію військової допомоги. Також країна продовжуватиме підтримувати Україні й у наступному році.

Окрім того, раніше Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.

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