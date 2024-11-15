В Литві заявили, що співпраця з Україною зростатиме

Новообраний спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс провів телефонну розмову зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Під час розмови спікер наголосив, що співпраця між країнами зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Під час засідання в четвер увечері Скверняліс повідомив членам Сейму про подальше беззастережну підтримку України.

"Наша співпраця (з Україною, - ред.) буде тільки зростати. А Литва як була, є, так і залишатиметься беззастережним прихильником України", - повідомив Скверняліс

Він наголосив, що зробив це з честю. Новообраний спікер також зауважив, що передав Україні найкращі побажання від новообраного Сейму.



