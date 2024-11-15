В Литве заявили, что сотрудничество с Украиной будет расти

Новоизбранный спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис провел телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Во время разговора спикер подчеркнул, что сотрудничество между странами будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Во время заседания в четверг вечером Сквернялис сообщил членам Сейма о дальнейшей безоговорочной поддержке Украины.

"Наше сотрудничество (с Украиной, - ред.) будет только расти. А Литва как была, есть, так и будет оставаться безоговорочным сторонником Украины", - сообщил Сквернялис.

Он подчеркнул, что сделал это с честью. Новоизбранный спикер также отметил, что передал Украине лучшие пожелания новоизбранного Сейма.