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В Литве заявили, что сотрудничество с Украиной будет расти

Литва, Пятница 15 ноября 2024 18:23
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В Литве заявили, что сотрудничество с Украиной будет расти Фото: новоизбранный спикер Сейма Саулюс Сквернялис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Новоизбранный спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис провел телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Во время разговора спикер подчеркнул, что сотрудничество между странами будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Во время заседания в четверг вечером Сквернялис сообщил членам Сейма о дальнейшей безоговорочной поддержке Украины.

"Наше сотрудничество (с Украиной, - ред.) будет только расти. А Литва как была, есть, так и будет оставаться безоговорочным сторонником Украины", - сообщил Сквернялис.

Он подчеркнул, что сделал это с честью. Новоизбранный спикер также отметил, что передал Украине лучшие пожелания новоизбранного Сейма.

Помощь Украине от литвы

Отметим, что в начале месяца глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас анонсировал дальнейшую военную помощь Украине.

Он отметил, что Литва пришлет украинским Вооруженным силам новую парию военной помощи. Также страна будет продолжать поддерживать Украину и в следующем году.

Кроме того, ранее Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.

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