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У Литві заявили, що підтримуватимуть членство України в ЄС і НАТО до кінця

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Литва, П'ятниця 07 квітня 2023 04:40
У Литві заявили, що підтримуватимуть членство України в ЄС і НАТО до кінця Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Литва й надалі продовжить наголошувати на вступі України до таких трансатлантичних структур як ЄС та НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

Мінстр, коментуючи рішення сейму Литви ухвалити резолюцію, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до північноатлантичного альянсу, зауважив, що потрібно говорити з Україною, яким буде її конкретний шлях до вступу в ці структури.

"Місце України в трансатлантичних структурах, тобто НАТО та ЄС. Поки не настане такий час або поки ми не знайдемо консенсус, щодо цього, доти Литва підтримуватиме членство України як в ЄС, так і в НАТО", - зазначив Ландсбергіс.

Раніше ми писали, парламентарі Литви ухвалили документ у якому йдеться, що на саміті НАТО необхідно запросити Україну приєднатися до альянсу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви заявив, що Китай не може виступати мирним посередником у війні Росії проти України

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