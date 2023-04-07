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В Литве заявили, что будут поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО до конца

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Литва, Пятница 07 апреля 2023 04:40
В Литве заявили, что будут поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО до конца Фото: министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Литва и дальше продолжит подчеркивать важность вступление Украины в такие трансатлантические структуры как ЕС и НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

Министр, комментируя решение сейма Литвы принять резолюцию, включающую официальное приглашение Украине присоединиться к североатлантическому альянсу, отметил, что нужно говорить с Украиной, каким будет ее конкретный путь вступления в эти структуры.

"Место Украины в трансатлантических структурах, то есть НАТО и ЕС. Пока не наступит такое время или пока мы не найдем консенсус, в этом отношении Литва будет поддерживать членство Украины как в ЕС, так и в НАТО", - отметил Ландсбергис.

Ранее мы писали, парламентарии Литвы приняли документ, в котором говорится, что на саммите НАТО необходимо пригласить Украину присоединиться к альянсу.

Напомним, министр иностранных дел Литвы заявил, что Китай не может выступать мирным посредником в войне России против Украины.

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