В Литве заявили, что будут поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО до конца
Литва и дальше продолжит подчеркивать важность вступление Украины в такие трансатлантические структуры как ЕС и НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.
Министр, комментируя решение сейма Литвы принять резолюцию, включающую официальное приглашение Украине присоединиться к североатлантическому альянсу, отметил, что нужно говорить с Украиной, каким будет ее конкретный путь вступления в эти структуры.
"Место Украины в трансатлантических структурах, то есть НАТО и ЕС. Пока не наступит такое время или пока мы не найдем консенсус, в этом отношении Литва будет поддерживать членство Украины как в ЕС, так и в НАТО", - отметил Ландсбергис.
Ранее мы писали, парламентарии Литвы приняли документ, в котором говорится, что на саммите НАТО необходимо пригласить Украину присоединиться к альянсу.
Напомним, министр иностранных дел Литвы заявил, что Китай не может выступать мирным посредником в войне России против Украины.
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