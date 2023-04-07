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У Литві запропонували зобов'язати держслужбовців декларувати зв'язки з Росією та Білоруссю

фото: У Литві запропонували зобов'язати держслужбовців декларувати зв'язки з Росією та Білоруссю (wikipedia)
Автор: Валерія Поліщук

У парламенті Литви пропонують зобов'язати держслужбовців декларувати зв'язки з Росією та Білоруссю. Мета таких дій - спонукати цих людей відмовитися від бізнес-відносин із Москвою та Мінськом.

Про це заявив голова парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Каеюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Депутат пов'язав свою ініціативу з війною, яка триває в Україні, і порушив питання, чи не є економічні зв'язки з Росією і Білоруссю підтримкою економік цих авторитарних країн.

"Відповідальність за війну Росії в Україні лежить і на Білорусі. Росія з початку війни використовує територію Білорусі, розміщує там своїх військових", - пояснив політик.

Якщо пропозицію Кащюнаса ухвалять, то особи, які декларують публічні та особисті інтереси, повинні будуть зазначати інформацію про діяльність пов'язаних із ними юридичних осіб у Росії або Білорусі, а також контакти з юридичними та фізичними особами в цих країнах.

Нагадаємо, раніше парламент Литви заборонив продавати нерухомість громадянам Росії через загрозу національній безпеці.

Крім того, у Литві закликали запровадити проти Росії нові санкції через наміри перекинути ядерну зброю до Білорусі.

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