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В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью

фото: В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью (wikipedia)
Автор: Валерия Полищук

В парламенте Литвы предлагает обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью. Цель таких действий - побудить этих людей отказаться от бизнес-отношений с Москвой и Минском.

Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Каэюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Депутат связал свою инициативу с войной, которая продолжается в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.

"Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", - пояснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, должны будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.

Напомним, ранее парламент Литвы запретил продавать недвижимость гражданам России из-за угрозы национальной безопасности.

Кроме того, в Литве призвали ввести против России новые санкции из-за намерений перебросить ядерное оружие в Беларусь.

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