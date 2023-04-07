В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью

Депутат связал свою инициативу с войной, которая продолжается в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.

"Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", - пояснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, должны будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.

Напомним, ранее парламент Литвы запретил продавать недвижимость гражданам России из-за угрозы национальной безопасности.

Кроме того, в Литве призвали ввести против России новые санкции из-за намерений перебросить ядерное оружие в Беларусь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.