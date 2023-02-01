В Литві запропонували новий формат "Рамштайну" для вступу України до ЄС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю Кубілюса на сайті фракції Європейської народної партії.

"Коли ми зрозуміли, що постачання зброї в Україну є нашим стратегічним інтересом, ми створили "Військовий Рамштайн". Зараз абсолютно очевидно, що для майбутнього європейської геополітичної безпеки нам також необхідно без зволікань створити "Інтеграційний Рамштайн" або "Рамштайн розширення", - йдеться у статті.

Кубілюс заявив, що інтеграція України на Захід, є не менш важливою, ніж військова допомога країні. За його словами, світу потрібна стратегія, які він називає "Сила розширення і розширення сили демократії". Вона, як він пояснив, охоплюватиме не лише Україну, але й інші країни Східного партнерства, а також західнобалканський регіон.

Також він додав, що російський диктатор Володимир Путін боїться успіху України, оскільки такий "надихаючий приклади може зруйнувати кремлівський режим".

"Саме тому нам потрібно мати стратегію, як не дозволити Путіну перемогти в його стратегії протидії інтеграції України", - написав Кубілюс.