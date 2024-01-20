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У Литві запропонували громадянам вкласти заощадження в "танк, а не в шкарпетку"

Субота 20 січня 2024 16:03
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У Литві запропонували громадянам вкласти заощадження в "танк, а не в шкарпетку" Фото: Аушріне Армонайте, міністр економіки та інновацій Литви (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Литві запропонували громадянам інвестувати кошти в оборону країни, а не складати у "шкарпетку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, яку цитує Delfi.

Як відзначила Армонайте, одним із джерел фінансування оборони Литви можуть стати інвестиції з боку громадян країни.

"Є способи (фінансування оборони, - ред.), наприклад, взяти гроші в кредит у жителів. Я чула критику ідеї таких облігацій, але ж є чимало фінансів, які ще є у людей. Може, краще не в шкарпетці тримати, а в танк вкласти", - заявив міністр.

Зокрема вона відзначила важливість пояснити громадянам ідею облігацій.

"Можливо, держава не дасть великі відсотки, але ж є люди, які добровільно підтримують Україну, думаю, вони зрозуміють, якщо буде ясно, кому, коли і скільки грошей потрібно", - додала міністр.

У країнах НАТО та ЄС допускають напад Росії

Нещодавно аналітики Німецького товариства зовнішньої політики заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до 6 років, щоб відновити армію та напасти на НАТО.

Генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.

Зокрема ще влітку президент Польщі Анджей Дуда відзначав, що Росії не можна дозволити перемогти у сьогоднішній війні, оскільки він одразу може напасти і на інші держави.

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