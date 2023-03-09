У Литві закликали Захід обговорити бачення завершення війни в Україні

"Я хотів би бачити більше дискусій про заключну фазу. Ми говоримо, що ми віддані Україні стільки, скільки буде потрібно, до самого кінця. Але я задаюся питанням, що це за кінець", - заявив він, запевнивши, що Вільнюс і Київ прекрасно розуміють, що закінчення війни можливе тільки в разі перемоги України на умовах, встановлених президентом Володимиром Зеленським.

При цьому він додав, що розмови на Заході про те, що Росія не може програти і що диктатор Володимир Путін повинен "домогтися якоїсь перемоги", викликають деяке занепокоєння.

За його словами, якщо Москва і доб'ється якогось успіху, світові все одно доведеться зіткнутися з шантажем і агресією з боку російського диктатора.

"Я думаю, що є деякі побоювання. Одне з них, яке можна навіть назвати міфом, стосується того, чи розумно, чи навіть можливо, щоб Росія зазнала невдачі та програла. Я часто чув, як люди кажуть: "Слухайте, РФ не може зазнати поразки. Путін має здобути якусь перемогу". На мій погляд, якщо він здобуде якусь перемогу, тоді ми побачимо, що він може зробити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Польщі вважають, що Росія загрузла в Україні як у Чечні чи Афганістані. І ця війна може тривати ще місяці.

Крім того, головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров висловив думку, що війна Росії проти України може тривати ще не менше одного року.

При цьому керівник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що цей рік може стати для України переможним і українці зможуть порадіти добрим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

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