У Литві закликали передати Україні танки, літаки та далекобійну артилерію
Литва та інші країни-союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України, яка звільняє свої землі від російських окупантів, і потребує танків, літаків та далекобійної артилерії.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс, передає РБК-Україна з посиланням на слова політика в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Він зазначив, що для закінчення війни Україна має звільнити всі захоплені Росією території своєї країни, і "шлях до цього - військова допомога", оскільки "все вирішується на полі бою".
"До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, хто постійно каже, що не треба обмежувати себе в цій допомозі", - висловився екс-глава МЗС Литви.
За словами Лінкявічюса, дев'ять пакетів санкцій проти РФ вказують, що потенціал тиску Заходу на країну-агресора не вичерпано. Те саме можна сказати і стосовно озброєнь, вважає він.
"Весь час якісь обмеження, щоб наступальної зброї не було, про діаметр дії далекобійної артилерії. Тому тут можна багато про що міркувати. Ми одні з тих, хто каже, що потрібно постачати в Україну і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, оскільки йдеться про те, що треба звільнити всю територію України", - наголосив литовський політик.
Також Лінкявічюс зазначив, що в самій Литві потрібно збільшувати обіг військової промисловості, і країна планує посилити свою оборону в контексті НАТО.
Нагадаємо, у грудні глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна вже надала Україні допомогу з озброєнням на загальну суму 280 мільйонів євро.
Додамо, що нещодавно міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав Німеччину та інших союзників поставити Україні танки Leopard чи американські Abrams.
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