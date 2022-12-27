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У Литві закликали передати Україні танки, літаки та далекобійну артилерію

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Вівторок 27 грудня 2022 05:45
У Литві закликали передати Україні танки, літаки та далекобійну артилерію Фото: Лінас Лінкявічюс, екс-глава МЗС Литви (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Володимир Костирін

Литва та інші країни-союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України, яка звільняє свої землі від російських окупантів, і потребує танків, літаків та далекобійної артилерії.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс, передає РБК-Україна з посиланням на слова політика в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що для закінчення війни Україна має звільнити всі захоплені Росією території своєї країни, і "шлях до цього - військова допомога", оскільки "все вирішується на полі бою".

"До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, хто постійно каже, що не треба обмежувати себе в цій допомозі", - висловився екс-глава МЗС Литви.

За словами Лінкявічюса, дев'ять пакетів санкцій проти РФ вказують, що потенціал тиску Заходу на країну-агресора не вичерпано. Те саме можна сказати і стосовно озброєнь, вважає він.

"Весь час якісь обмеження, щоб наступальної зброї не було, про діаметр дії далекобійної артилерії. Тому тут можна багато про що міркувати. Ми одні з тих, хто каже, що потрібно постачати в Україну і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, оскільки йдеться про те, що треба звільнити всю територію України", - наголосив литовський політик.

Також Лінкявічюс зазначив, що в самій Литві потрібно збільшувати обіг військової промисловості, і країна планує посилити свою оборону в контексті НАТО.

Нагадаємо, у грудні глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна вже надала Україні допомогу з озброєнням на загальну суму 280 мільйонів євро.

Додамо, що нещодавно міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав Німеччину та інших союзників поставити Україні танки Leopard чи американські Abrams.

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Литва Збройні сили України Линас Линкявичюс Війна Росії проти України
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