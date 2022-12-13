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У Литві закликали Німеччину передати Україні танки Leopard

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Вівторок 13 грудня 2022 14:53
У Литві закликали Німеччину передати Україні танки Leopard Фото: міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччині та іншим союзникам слід поставити Україні сучасні системи озброєння, як танки Leopard чи американські Abrams.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, передає РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Зброя радянського зразка закінчується не тільки в Україні, а й всюди. Така зброя та боєприпаси більше не виробляються або виробляються в дуже малій кількості", - сказав він.

Він зазначив, що Україна може навіть зіткнутися з "фундаментальним дефіцитом боєприпасів".

"Найкращі нові типи зброї, які можна поставити зараз, - це західні основні бойові танки, такі як німецький Leopard або американський Abrams", - сказав Ландсбергіс.

Він вважає, що якщо одна країна постачає Україні танки, будь-яка інша країна може постачати боєприпаси.

Крім того, Україні потрібні ракети великої дальності.

Нагадаємо, Німеччина планує надати Україні більше військової допомоги, при цьому нових типів зброї поки що не варто чекати.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв повідомив, що Берлін пообіцяв передати Україні більше зброї та боєприпасів. Він також зазначив, що країни ведуть переговори щодо постачання сучасних танків.

При цьому, міністр закордонних справ Дмитра Кулеба зазначав, що Україна так і не змогла отримати від Німеччини згоди на відправку бойових танків Leopard 2.

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