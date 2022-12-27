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В Литве призвали передать Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию

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Вторник 27 декабря 2022 05:45
В Литве призвали передать Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию Фото: Линас Линкявичус, экс-глава МИД Литвы (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Владимир Костырин

Литва и другие страны-союзники не должна ограничивать военную помощь для Украины, которая освобождает свои земли от российских оккупантов, и нуждается в танках, самолетах и дальнобойной артиллерии.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичус, передает РБК-Украина со ссылкой на слова политика в эфире телеканала FREEДОМ.

Он обратил внимание, что для окончания войны Украина должна освободить все захваченные Россией территории своей страны, и "путь к этому - военная помощь", так как "все решается на поле боя".

"Кстати, тут есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно себя ограничивать в этой помощи", - высказался экс-глава МИД Литвы.

По словам Линкявичюса, девять пакетов санкций в отношении РФ указывают, что потенциал давления Запада на страну-агрессора не исчерпан. То же можно сказать и относительно вооружений, считает он.

"Все время какие-то ограничения, чтобы наступательного оружия не было, о диаметре действия дальнобойной артиллерии. Поэтому здесь можно о многом рассуждать. Мы одни из тех, кто говорит, что нужно поставлять в Украину и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию, так как речь идет о том, что надо освободить всю территорию Украины", - подчеркнул литовский политик.

Также Линкявичюс отметил, что в самой Литве нужно увеличивать оборот военной промышленности, и страна планирует усиление своей обороны в контексте НАТО.

Напомним, в декабре глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна уже оказала Украине помощь с вооружением на общую сумму 280 миллионов евро.

Добавим, что недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис призвал Германию и других союзников поставить Украине танки Leopard или американские Abrams.

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