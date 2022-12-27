В Литве призвали передать Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию

Литва и другие страны-союзники не должна ограничивать военную помощь для Украины, которая освобождает свои земли от российских оккупантов, и нуждается в танках, самолетах и дальнобойной артиллерии.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичус, передает РБК-Украина со ссылкой на слова политика в эфире телеканала FREEДОМ .

Он обратил внимание, что для окончания войны Украина должна освободить все захваченные Россией территории своей страны, и "путь к этому - военная помощь", так как "все решается на поле боя".

"Кстати, тут есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно себя ограничивать в этой помощи", - высказался экс-глава МИД Литвы.

По словам Линкявичюса, девять пакетов санкций в отношении РФ указывают, что потенциал давления Запада на страну-агрессора не исчерпан. То же можно сказать и относительно вооружений, считает он.

"Все время какие-то ограничения, чтобы наступательного оружия не было, о диаметре действия дальнобойной артиллерии. Поэтому здесь можно о многом рассуждать. Мы одни из тех, кто говорит, что нужно поставлять в Украину и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию, так как речь идет о том, что надо освободить всю территорию Украины", - подчеркнул литовский политик.

Также Линкявичюс отметил, что в самой Литве нужно увеличивать оборот военной промышленности, и страна планирует усиление своей обороны в контексте НАТО.