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У Литві закликали Німеччину передати Україні танки Leopard

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччині та іншим союзникам слід поставити Україні сучасні системи озброєння, як танки Leopard чи американські Abrams.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, передає РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Він вважає, що якщо одна країна постачає Україні танки, будь-яка інша країна може постачати боєприпаси.

Крім того, Україні потрібні ракети великої дальності.

Нагадаємо, Німеччина планує надати Україні більше військової допомоги, при цьому нових типів зброї поки що не варто чекати.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв повідомив, що Берлін пообіцяв передати Україні більше зброї та боєприпасів. Він також зазначив, що країни ведуть переговори щодо постачання сучасних танків.

При цьому, міністр закордонних справ Дмитра Кулеба зазначав, що Україна так і не змогла отримати від Німеччини згоди на відправку бойових танків Leopard 2.

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