В Литве призвали Германию передать Украине танки Leopard

Он считает, что если одна страна снабжает Украину танками, любая другая страна может поставлять боеприпасы.

Кроме того, Украине нужны ракеты большой дальности.

Напомним, Германия планирует предоставить Украине больше военной помощи, при этом новых типов оружия пока не стоит ждать.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Берлин пообещал передать Украине больше оружия и боеприпасов. Он также отметил, что страны ведут переговоры по поставкам современных танков.

При этом министр иностранных дел Дмитрия Кулеба отмечал, что Украина так и не смогла получить от Германии согласия на отправку боевых танков Leopard 2.

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