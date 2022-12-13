В Литве призвали Германию передать Украине танки Leopard

Германии и другим союзникам следует поставить Украине современные системы вооружения, такие как танки Leopard или американские Abrams.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, передает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

" Оружие советского образца заканчивается не только в Украине, но и повсюду. Такое оружие и боеприпасы больше не производятся или производятся в очень малом количестве", - сказал он.

Он отметил, что Украина может даже столкнуться с "фундаментальным дефицитом боеприпасов".

"Лучшие новые типы оружия, которые можно поставить сейчас - это западные основные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams", - сказал Ландсбергис.

Он считает, что если одна страна снабжает Украину танками, любая другая страна может поставлять боеприпасы.

Кроме того, Украине нужны ракеты большой дальности.

Напомним, Германия планирует предоставить Украине больше военной помощи, при этом новых типов оружия пока не стоит ждать.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Берлин пообещал передать Украине больше оружия и боеприпасов. Он также отметил, что страны ведут переговоры по поставкам современных танков.

При этом министр иностранных дел Дмитрия Кулеба отмечал, что Украина так и не смогла получить от Германии согласия на отправку боевых танков Leopard 2.

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