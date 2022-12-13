ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Литве призвали Германию передать Украине танки Leopard

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 14:53
В Литве призвали Германию передать Украине танки Leopard Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Елизавета Драбкина

Германии и другим союзникам следует поставить Украине современные системы вооружения, такие как танки Leopard или американские Abrams.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, передает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Оружие советского образца заканчивается не только в Украине, но и повсюду. Такое оружие и боеприпасы больше не производятся или производятся в очень малом количестве", - сказал он.

Он отметил, что Украина может даже столкнуться с "фундаментальным дефицитом боеприпасов".

"Лучшие новые типы оружия, которые можно поставить сейчас - это западные основные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams", - сказал Ландсбергис.

Он считает, что если одна страна снабжает Украину танками, любая другая страна может поставлять боеприпасы.

Кроме того, Украине нужны ракеты большой дальности.

Напомним, Германия планирует предоставить Украине больше военной помощи, при этом новых типов оружия пока не стоит ждать.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Берлин пообещал передать Украине больше оружия и боеприпасов. Он также отметил, что страны ведут переговоры по поставкам современных танков.

При этом министр иностранных дел Дмитрия Кулеба отмечал, что Украина так и не смогла получить от Германии согласия на отправку боевых танков Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война России против Украины
NEWS
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян