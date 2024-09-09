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Латвія висловила категоричний протест Росії через падіння "Шахеда" на її території

Латвія , Понеділок 09 вересня 2024 21:24
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Латвія висловила категоричний протест Росії через падіння "Шахеда" на її території Фото: Латвія висловила категоричний протест Росії через падіння "Шахеда" на її території (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Латвії 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Йому висловили категоричний протест через російський безпілотник, який виявили на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Латвії.

"Главі російського посольства висловили категоричний протест у зв'язку з виявленням у Резекненському районі на сході Латвії безпілотного літального апарату військового призначення Росії типу "Шахед", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, тимчасового повіреного у справах Росії попросили надати повне пояснення інциденту, в якому дрон незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою.

Своєю чергою представник РФ запевнив латвійську сторону, що поінформує про цю ситуацію російське Міністерство закордонних справ.

"Латвійська влада продовжує проводити поглиблене розслідування обставин інциденту. Латвія поінформувала дипломатичними каналами своїх союзників, керівництво НАТО і ЄС, а також колег з міністерств закордонних справ інших країн", - зазначили в латвійському МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 8 вересня, президент Латвії Едгар Рінкевичс повідомив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. У Латвії розпочали розслідування.

Пізніше стало відомо, що російським безпілотником, який впав у Латвії, найімовірніше за все був Shahed. Він був начинений вибухівкою.

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