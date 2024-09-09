Латвія висловила категоричний протест Росії через падіння "Шахеда" на її території

Міністерство закордонних справ Латвії 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Йому висловили категоричний протест через російський безпілотник, який виявили на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Латвії.

"Главі російського посольства висловили категоричний протест у зв'язку з виявленням у Резекненському районі на сході Латвії безпілотного літального апарату військового призначення Росії типу "Шахед", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, тимчасового повіреного у справах Росії попросили надати повне пояснення інциденту, в якому дрон незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою.

Своєю чергою представник РФ запевнив латвійську сторону, що поінформує про цю ситуацію російське Міністерство закордонних справ.

"Латвійська влада продовжує проводити поглиблене розслідування обставин інциденту. Латвія поінформувала дипломатичними каналами своїх союзників, керівництво НАТО і ЄС, а також колег з міністерств закордонних справ інших країн", - зазначили в латвійському МЗС.