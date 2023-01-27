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В Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ

Фото: в Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ (t.me Pavliuk KSV)
Автор: Каріна Левицька

В Литві пройшли мінометні навчання для українських військових. Перша група вже повертається на поле бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Павлюка в Telegram.

"На поле бою повертаються підготовлені в Литві мінометні групи українських захисників", - заявив Павлюк.

Він розповів, що вогнева міць мінометів калібру 60 мм підтримує дії піхоти під час штурмових та інших операцій, та є особливо ефективною в урбанізованій та пересіченій місцевостях

Також Павлюк додав, що Збройні сили Литовської республіки зазначили, що незабаром буде проведено навчання ще однієї групи.

Нагадаємо, днями Норвегія заявила, що збільшить кількість інструкторів та навчатиме молодших офіцерів, медиків та снайперів для Збройних сил України.

Своєю чергою Міністри оборони США та Польщі також обговорили навчання українських військових на техніці, яка невдовзі буде передана до України..

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