В Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ

"На поле бою повертаються підготовлені в Литві мінометні групи українських захисників", - заявив Павлюк.

Він розповів, що вогнева міць мінометів калібру 60 мм підтримує дії піхоти під час штурмових та інших операцій, та є особливо ефективною в урбанізованій та пересіченій місцевостях

Також Павлюк додав, що Збройні сили Литовської республіки зазначили, що незабаром буде проведено навчання ще однієї групи.