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В Литве закончились обучение первой минометной группы военных ВСУ

Фото: в Литве закончились учения первой минометной группы военных ВСУ (t.me Pavliuk KSV)
Автор: Карина Левицкая

В Литве прошли минометные учения для украинских военных. Первая группа уже возвращается на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Павлюка в Telegram.

"На поле боя возвращаются подготовленные в Литве минометные группы украинских защитников", - заявил Павлюк.

Он рассказал, что огневая мощь минометов калибра 60 мм поддерживает действия пехоты во время штурмовых и других операций, и особенно эффективна в урбанизированной и пересеченной местностях

Также Павлюк добавил, что Вооруженные силы Литовской республики отметили, что в скором времени будет проведена учеба еще одной группы.

Напомним, на днях Норвегия заявила, что увеличит количество инструкторов и учит младших офицеров, медиков и снайперов для Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Министры обороны США и Польши также обсудили обучение украинских военных на технике, которая вскоре будет передана в Украину.

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