У Литві заарештували шпигунів на користь Білорусі: збирали інформацію про збройні сили

У другій половині 2023 року в Литві було затримано кількох людей за підозрою у зборі та передачі несекретної інформації про Збройні сили Литви, а саме:

добровольчі сили національної оборони;

про пересування військової техніки та місця її дислокації;

цивільних об'єктів стратегічного значення.

"Підозрювані збирали інформацію, що цікавить іноземної розвідки, передавали її замовнику і отримували за цю винагороду, виконуючи при цьому завдання відповідних білоруських структур", - повідомили в прокуратурі.

Підозрювані є громадянами Литовської Республіки, не мають дозволів на роботу із секретною інформацією та доступу до такої інформації.

Глава ДПС підкреслив, що громадяни, які вирушають до Білорусі, наражаються на ризик бути завербованими на кордоні і що білоруські служби можуть також спробувати завербувати білоруських громадян, які працюють у Литві. За словами Яунішкіса, ці служби "агресивніші".

"Використовуючи залякування, служби намагаються завербувати і співробітників литовської дипломатичної місії в Білорусі, але поки що безуспішно, має наголосити", - сказав Яунішкіс.

Випадки шпигунства у світі

Раніше ми повідомляли, що, за словами видання Financial Times, Росія створила найбільшу шпигунську мережу за часів холодної війни.

Також ми писали, щоБельгія депортувала десятки російських шпигунів за останні місяці.

До речі, у Великій Британії викрили груп у російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.