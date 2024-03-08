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В Литве арестовали шпионов в пользу Беларуси: собирали информацию о вооруженных силах

Иллюстративное фото: В Литве арестовали шпионов в пользу Беларуси (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В конце прошлого года Литва задержала лиц, шпионивших в пользу Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Во второй половине 2023 года в Литве были задержаны несколько человек по подозрению в сборе и передаче несекретной информации о Вооруженных силах Литвы, а именно:

  • добровольческих силах национальной обороны;
  • о передвижении военной техники и местах ее дислокации;
  • гражданских объектах стратегического значения.

"Подозреваемые собирали интересующую иностранной разведки информацию, передавали ее заказчику и получали за это вознаграждение, выполняя при этом задания соответствующих белорусских структур", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемые являются гражданами Литовской Республики, не имеют разрешений на работу с секретной информацией и доступа к такой информации.

Глава ДПС подчеркнул, что граждане, отправляющиеся в Беларусь, подвергаются риску быть завербованными на границе и что белорусские службы могут также попытаться завербовать белорусских граждан, работающих в Литве. По словам Яунишкиса, эти службы "более агрессивны".

"Используя запугивание, службы пытаются завербовать и сотрудников литовской дипломатической миссии в Беларуси, но пока безуспешно, должен подчеркнуть", - сказал Яунишкис.

Случаи шпионства в мире

Ранее мы сообщали, что по словам издания Financial Times, Россия создала крупнейшую шпионскую сеть за времена холодной войны.

Также мы писали, что Бельгия депортировала десятки российских шпионов за последние месяцы.

К слову, в Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

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