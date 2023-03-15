У Литві вважають, що інцидент з дроном США може прискорити поставку Україні винищувачів

"Сподіваюсь, що військова провокація Росії проти американського безпілотника у Чорному морі допоможе прийняти рішення про прискорене постачання винищувачів Україні", - написав він.

Нагадаємо, вчора вранці російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий.

При цьому зіткнення російського літака з американським безпілотником, який не ніс озброєння, сталося за 120 кілометрів від Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав збиття американського дрона росіянами сигналом Путіна про підвищення ставок.

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