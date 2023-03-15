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У Литві вважають, що інцидент з дроном США може прискорити поставку Україні винищувачів

Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зіткнення російського винищувача Су-27 з американським беспілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем може прискорити поставку винищувачів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса у Twitter.

"Сподіваюсь, що військова провокація Росії проти американського безпілотника у Чорному морі допоможе прийняти рішення про прискорене постачання винищувачів Україні", - написав він.

Нагадаємо, вчора вранці російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий.

При цьому зіткнення російського літака з американським безпілотником, який не ніс озброєння, сталося за 120 кілометрів від Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав збиття американського дрона росіянами сигналом Путіна про підвищення ставок.

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