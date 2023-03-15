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В Литве считают, что инцидент с дроном США может ускорить поставку Украине истребителей

Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Елизавета Драбкина

Столкновение российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем может ускорить поставку истребителей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в Twitter.

"Надеюсь, что военная провокация России против американского беспилотника в Черном море поможет принять решение об ускоренных поставках истребителей Украине", - написал он.

Напомним, вчера утром российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит.

При этом столкновение российского самолета американским беспилотником, который не нес вооружение, произошло в 120 километрах от Крыма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сбитие американского дрона россиянами сигналом Путина о повышении ставок.

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