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У Литві висміяли невдачі РФ, запропонувавши НАТО "змиритися" з розширенням за рахунок України

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 12:35
У Литві висміяли невдачі РФ, запропонувавши НАТО "змиритися" з розширенням за рахунок України Фото: колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс (flickr com mfa_lithuania)
Автор: Наталія Гурковська

Виходячи з риторики Росії, НАТО час "змиритися" з тим, що Україна вже є його членом з огляду на постійні заяви Кремля про те, що російська армія воює не з Україною, а з Альянсом.

Такий жарт відпустив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Росія пояснює невдачі на фронті тим, що воює не з Україною, а з НАТО. Це означає, що Росія вже визнає Україну частиною Альянсу. Тому залишається, щоб НАТО змирилося з цим", - написав він.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що вже 10 країн підтримали членство України в НАТО, такі як: Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія та Словаччина та Канада.

Додамо, згідно з алгоритмом процедури вступу до блоку, підтримати членство України мають всі його 30 країн-членів.

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