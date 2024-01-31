UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Литві вирішили посилити перевірки громадян Білорусі

Архівне фото: У Литві вирішили посилити перевірки громадян Білорусі (facebook com Lietuvos policija)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Литви сьогодні, 31 січня, схвалив пропозицію продовжити обмеження, що діють щодо громадян Росії, ще на один рік і посилити перевірку білоруських громадян, які прибувають до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Що саме має змінитися

"У випадках перетину кордону громадянами Республіки Білорусь за Шенгенською візою співробітники Державної прикордонної служби зобов'язані додатково оцінити ризики і за необхідності провести більш детальну перевірку", - заявив міністр. - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У законопроєкті також пропонується уточнити, що обмежувальний захід поширюватиметься на юридичних осіб, бенефіціарами яких є громадяни Росії, незалежно від того, чи мають вони тимчасову або постійну посвідку на проживання в Литві.

Він також спрямований на обмеження права юридичних осіб на придбання нерухомості після оцінки того, чи є громадянин Росії бенефіціаром конкретної юридичної особи згідно із законом про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Обмеження проти росіян

Стверджується, що реалізації обмежувальних заходів сприятиме інформаційна система учасників юридичних осіб, що збирає дані про бенефіціарів юридичних осіб.

Обмежувальні заходи для громадян Росії продовжено до 2 травня 2025 року.

Навесні минулого року Сейм запровадив національні санкції проти громадян Росії та Білорусії. Законопроєкт про обмежувальні заходи через військову агресію проти України посилив порядок надання посвідки на постійне або тимчасове проживання, видачі віз і заборонив переміщення громадян Росії через зовнішній кордон Європейського союзу. Обмежено також право громадян Росії на придбання нерухомості в Литві.

Позиція Литви щодо санкцій проти РФ і Білорусі

Нещодавно глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також на початку року Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

А ще в листопаді стало відомо, що Литва штрафуватиме за недотримання міжнародних і національних санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьЛитва