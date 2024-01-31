У Литві вирішили посилити перевірки громадян Білорусі

Що саме має змінитися

"У випадках перетину кордону громадянами Республіки Білорусь за Шенгенською візою співробітники Державної прикордонної служби зобов'язані додатково оцінити ризики і за необхідності провести більш детальну перевірку", - заявив міністр. - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У законопроєкті також пропонується уточнити, що обмежувальний захід поширюватиметься на юридичних осіб, бенефіціарами яких є громадяни Росії, незалежно від того, чи мають вони тимчасову або постійну посвідку на проживання в Литві.

Він також спрямований на обмеження права юридичних осіб на придбання нерухомості після оцінки того, чи є громадянин Росії бенефіціаром конкретної юридичної особи згідно із законом про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Обмеження проти росіян

Стверджується, що реалізації обмежувальних заходів сприятиме інформаційна система учасників юридичних осіб, що збирає дані про бенефіціарів юридичних осіб.

Обмежувальні заходи для громадян Росії продовжено до 2 травня 2025 року.

Навесні минулого року Сейм запровадив національні санкції проти громадян Росії та Білорусії. Законопроєкт про обмежувальні заходи через військову агресію проти України посилив порядок надання посвідки на постійне або тимчасове проживання, видачі віз і заборонив переміщення громадян Росії через зовнішній кордон Європейського союзу. Обмежено також право громадян Росії на придбання нерухомості в Литві.

Позиція Литви щодо санкцій проти РФ і Білорусі

Нещодавно глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також на початку року Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

А ще в листопаді стало відомо, що Литва штрафуватиме за недотримання міжнародних і національних санкцій.